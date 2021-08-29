Экс-солистка ВИА Гры, певица Надя Мейхер впечатлила видом в мини-платье
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 39-летняя звезда опубликовала яркое фото, сделанное в зеркале. Неожиданно для всех певица решила примерять мини-платье, хотя обычно отдает предпочтение длинным платьям и юбкам. Красотка засветила свои стройные, но чересчур худые ноги.
Стоит отметить, что в последнее время Мейхер сильно похудела. Артистка сбросила вес еще во время участия в проекте «Танцы со звездами», где она дошла до финала шоу.
Добавим, что в последнее время Мейхер все чаще фотографируется без макияжа, в результате чего выглядит моложе своих лет.
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Как известно, Надежда Мейхер мать троих детей. Она воспитывает сына от первого брака и двух дочек от своего последнего мужа. Несмотря на большую семью Мейхер успевает активно заниматься своей карьерой. Женщина участвует в различных шоу и гастролирует по Украине с концертами.
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