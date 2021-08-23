Українська співачка Надя Мейхер, зірка гурту "ВІА Гра", показала себе, здивувавши фото

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер потрапила ще до першого складу гурту ВІА Гра і там співала до 2011 року. Красуня після цього пішла з колективу через вагітність. Зараз Надя захоплюється оперним співом, знімається в якості актриси, а також розвиває власний бренд одягу. Не забуває Мейхер і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото красуня позувала в кашкеті, стоячи біля дзеркала. Дівчина посміхалася, хвалячись розкішним образом.

"Роздвоєння особистості", - написала Надя під фотографією.

На другій фотографії Надя здалася в гольфах і плаття з вирізами на стегні. Красуня залізла на драбину і задерла ніжку, вражаючи стильним чином для відомого глянцю.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.

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