Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, бывший муж певицы Ани Лорак, привез новую возлюбленную к себе на родину

44-летний Мурат опубликовал свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстал в кругу своих родных и близких в Турции, передает Politeka.net.

На кадрах бывший супруг Лорак обнимает и целует маму, сидевшую за столом.

"Моя мама ❤️❤️❤️", - трогательно подписал он.

Примечательно, что Мурата с мамой засняла его новая возлюбленная - 25-летняя визажистка из Киева по имени Лилия. Девушка поделилась точно такими же кадрами в своем микроблоге. А, значит, бывший муж Лорак познакомил любовницу с мамой.

Как известно, они встречаются уже около года, однако недавно появились слухи, что влюбленные расстались. Видимо, примирение не заставило себя долго ждать, так как парочка успела уже засветиться аж на двух свадьбах. Сначала у друзей во Львове, а теперь у племянницы Мурата. То, что бывший муж Лорак привез свою девушку на такой большой семейный праздник, говорит о многом. Поклонники не сомневаются, что Мурат вскоре и сам женится на Лилии.

Девушка, к слову, появилась на торжестве в красном платье-ночнушке с соблазнительным вырезом и роскошным колье на шее. Лук красотка подчеркнула элегантным макияжем с красной помадой и черными стрелками.

Отметим, Лорак развелась с Налчаджиоглу из-за его измен после 10 лет брака. У них подрастает дочь София, которая живет с матерью.

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