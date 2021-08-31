В Великобритании на лондонском ринге 25 сентября встретятся украинский боксер Александр Усик и его соперник чемпион мира Энтони Джошуа.
Politeka расскажет, где можно будет с наибольшим комфортом следить за этим противостоянием.
Отметим, что в качестве места для боя организаторы выбрали стадион «Тоттенхэма». Предположительно, бой начнется за 15 минут до полуночи по Киеву. В нашей стране эксклюзивные права на трансляцию указанного боя получил сервис Megogo.
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Добавим также, пресс-служба DAZN Boxing объявила в своём «твиттере», какие поединки состоятся в андеркарде боя с участием действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика. Поединок Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября.
Андеркард боя Энтони Джошуа — Александр Усик
Лоуренс Околи – Дилан Прасович (бой за пояс WBO в первом тяжёлом весе)
Кэмпбелл Хаттон – Изан Дура
Каллум Смит – Ленин Кастильо
Максим Продан – Флориан Марку.
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз проиграл.
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