Известная российская певица Лариса Долина срочно обратилась к поклонникам с неприятной новостью

Она рассказала, что ее официальный Instagram-аккаунт взломали. Об этом стало известно в субботу, 4 сентября благодаря ее коллеге Николаю Баскову (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Ну что за люди", - гневно прокомментировал происходящее артист.

Долина попросила также других друзей и коллег разместить на личных страницах информацию о том, что к настоящему моменту у нее нет доступа к личному аккаунту.

«Добрый день уважаемые подписчики друзья и коллеги. У меня сегодня произошла неприятность: мой аккаунт в Инстаграм взломали. Поэтому я вас очень прошу не реагировать на мошенников, которые присвоили себе этот аккаунт, не слушать их, не отвечать», - говорит на видео Лариса Долина.

Певица уверенна, что в скором времени ей удастся восстановить аккаунт.

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