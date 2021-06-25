Стало відомо подробиці стану 65-річної співачка Лариси Доліної, яка перестала з'являтися на людях, а пізніше виявилося, що вона підхопила ковід

Днями повідомлялося, що артистка заразилася коронавірусом і хвороба протікає у важкій формі. Така інформація з'явилася після того, як артистка не прийшла на держіспити в інститут, а приймала їх у студентів онлайн.

Пізніше в оточенні народної артистки розповіли, як вона себе почуває, повідомляє «Стархит».

"Лариса Олександрівна, дійсно захворіла ковидом. Кілька днів у неї трималася невелика температура, була присутня слабкість і пропадало нюх. Тести показали наявність коронавірусної інфекції. Але вона протікає в легкій формі. Зараз з долиною вже все в повному порядку, вона відчуває себе добре", - повідомило джерело.

При цьому наголошується, що в лікарню Долину не клали, вона лікувалася вдома. Зараз артистка ще деякий час буде на самоізоляції.

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