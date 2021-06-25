Стали известны подробности состояния 65-летней певицы Ларисы Долиной, которая перестала появляться на людях, а позже оказалось, что она подхватила ковид

На днях сообщалось, что артистка заразилась коронавирусом и болезнь протекает в тяжелой форме. Такая информация появилась после того, как артистка не пришла на госэкзамены в институт, а принимала их у студентов онлайн.

Позже в окружении народной артистки рассказали, как она себя чувствует, сообщает «Стархит».

«Лариса Александровна, действительно заболела ковидом. Несколько дней у нее держалась небольшая температура, присутствовала слабость и пропадало обоняние. Тесты показали наличие коронавирусной инфекции. Но она протекает в легкой форме. Сейчас с Долиной уже все в полном порядке, она чувствует себя хорошо», - сообщил источник.

При этом отмечается, что в больницу Долину не клали, она лечилась дома. Сейчас артистка еще некоторое время будет на самоизоляции.

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Как сообщала Politeka, расплата настигла Ларису Долину, Билана и Лепса, незаконно въехавших в Украину: открыты уголовные дела.

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