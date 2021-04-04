Співачка Лариса Долина змінила амплуа, та так, що її неможливо впізнати

Лариса Долина - естрадна і джазова співачка, а також актриса, тепер виступає в театрі, повідомляє Politeka.net.

Зірка виконала роль місіс Лавет у виставі "Суїнні Тодд. Маніяк-цирульник з Фліт стріт" в Театрі на Таганці. Фото з вистави зірка розмістила у своєму Instagram.

На знімках Долину просто неможливо впізнати - грим з темними колами під очима і блідою шкірою, а також незвичне плаття з червоними смужками, що нагадують синці.

Образ вийшов лякаючим, чого і вимагала роль.

Ось, що писали користувачі мережі:

"Я злякалася"," Лариса, ви прекрасні❤️", " не очікувала! Страшно!", "Приголомшлива місіс Лавет! Браво!!!", "Вау!!! Образ жахливо-прекрасний👍 💥❤❤❤", "грим на грані фантастики!", "ой!.не треба так...", "А що тут дивного? Вона на мою думку і в житті така. Що вона красуня, чи що?",- написали користувачі мережі.

Відзначимо, що раніше співак Олексій Глизін опублікував необроблене фото з Ларисою Доліною. Деякі користувачі мережі були шоковані зовнішністю артистки і навіть писали, що та не пробачить колезі за це фото в мережі. В результаті співак закрив коментарі до запису.

Нагадаємо, в мережі ходять чутки, що Лариса Доліна перенесла кілька пластичних операцій. Одне з втручань у 2012 році було невдалим. Зірка скаржилася на хірургів, які за нечувані суми не змогли нормально зробити свою роботу.

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