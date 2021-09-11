Звезды «Женского квартала» выступили на официальном мероприятии

Как пишет Politeka.net, солистки «Вокального квартета» из шоу «Женский квартал» выступили на официальном мероприятии в честь дня рождения Национального Олимпийского Комитета. Вера Кекелия, Марта Адамчук, Элина Мбани и Лали Эргемлидзе сфотографировались в гримерке, продемонстрировав невероятный вид. Все девушки были одеты в белоснежные наряды.

Кекелия позировала в юбке и пиджаке, Элина отдала предпочтение нежному платью, Адамчук выбрала брюки, а Лали отличилась оригинальной юбкой с серебряной вставкой. Выглядели девушки просто великолепно.

«Спели гимн Украины на 30-летии Национального Олимпийского Комитета», - подписала фото Кекелия, которая и опубликовала его у себя в Инстаграм.

В комментариях красоткам оставили массу приятных отзывов.

«Молодцы, супер», «Какие вы красивые», «Все как на подбор», «Зажигалочки», «Настоящие украинки», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Вера Кекелия поразила осиной талией на фоне пустынных песков: "Клеопатра".

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