Талановита акторка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія показала кадри зі зйомок шоу, яке веде разом із Богданом Юсипчуком

Як пише Politeka.net, талановита акторка та співачка Віра Кекелія, яка виступає на сцені "Жіночого кварталу", разом із володарем титулу "Найгарніший чоловік світу" Богданом Юсипчуком ведуть популярне шоу про зірок шоу-бізнесу – "Життя відомих людей".

Так, у своєму Instagram Кекелія поділилася з шанувальниками відеороликом із бекстейджу зйомок та анонсувала вихід нового сезону "ЖВЛ".

Як бачимо, один із випусків нового сезону шоу знімали не у студії проєкту, а посеред пісків під сонцем, через що ведучі отримали легкі опіки.

"Заради цього ролика згоріли не одні плечі😂 Дивіться наш спекотний backstage @zhvl_official 🥰Новий сезон буде дуже гарячим🔥🔥🔥", - написала Кекелія.

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