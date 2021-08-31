Талантливая актриса "Женского Квартала"Вера Кекелия показала кадры со съемок шоу, которое ведет вместе с Богданом Юсипчуком

Как пишет Politeka.net, талантливая актриса и певица Вера Кекелия, которая выступает на сцене "Женского квартала", вместе с обладателем титула "Самый красивый мужчина мира" Богданом Юсипчуком ведут популярное шоу о звездах шоу-бизнеса – "Жизнь известных людей".

Так, в своем Instagram Кекелия поделилась с поклонниками видеороликом с бекстейджа съемок и анонсировала выход нового сезона "ЖВЛ".

Как видим, один из выпусков нового сезона шоу снимали не в студии проекта, а посреди песков под солнцем, из-за чего ведущие получили легкие ожоги.

"Ради этого ролика сгорели не одни плечи 😂 Смотрите наш жаркий backstage @zhvl_official 🥰 Новый сезон будет очень горячим 🔥🔥🔥 ", - написала Кекелия.

Ранее Politeka писала, что Кекелия и Адамчук из "Женского квартала" заставили позавидовать своей дружбе: фото.

Напомним, что блондинка из "Женского квартала" в белом топе устроила "жара" на концерте Артик и Асти: "Выжимаем максимум".

A еще Politeka сообщала, что Товстолес из "Женского квартала" поиздевалась над спящей Песик: "Таня и Володька".