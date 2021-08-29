Актриса "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова показала, як готується до тренувань

Як передає Politeka.net, в Instagram у красуні з'явилася сторіс, на якій вона кокетувала і позувала перед камерою, демонструючи гарний макіяж. 29-річна зірка стріляла оченятами, приковуючи увагу до себе.

Як відомо, Анастасія Оруджова стала новою учасницею популярного проекту "Танці з зірками". Перед участю в проекті їй вдалося схуднути на 30 кілограм. На свіжих фото видно, що дівчина дуже задоволена своєю формою, яка під час участі в проекті буде тільки поліпшуватися.

"Трохи нюдового макіяжу перед тренуванням не завадить", - грайливо підписала сторіс зірка.

Відзначимо, що на даний момент невідомо, з ким саме танцює Оруджова, але на одній зі сторіс вона засвітила колегу, назвавши його красенем.

Додамо, що зірка «Жіночого кварталу» є однією з улюблениць публіки. Шанувальники з нетерпінням чекають її появи на паркеті.

Нагадаємо, що Анастасія Оруджова вперше показала свого партнера:"красивий такий".

Як повідомляла Politeka, Оруджова скинула 30 кілограмів, і тепер це інша людина: "Ах, Настуся...".

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