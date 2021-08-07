Відома українська співачка Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Віра Кекелія є популярною українською виконавицею, яка виступає у співаючому квартеті "Жіночого кварталу". Красуня також веде шоу" Життя відомих людей", куди її запросили не так давно. Не забуває Красуня і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Віра здалася в чорній сукні. Красуня гуляла по піску, показавши свою фігуру у всій красі в приталеному вбранні. Кекелія опублікувала кілька фото в Instagram, дозволивши на себе подивитися з декількох ракурсів.

"Любити. Новий сезон "життя відомих людей", - написала Віра.

Фанати поставили понад 400 лайків і написали коментарі:

"Вогонь", "красуня", Боже яка ви красива!!! Дуже йде плаття, якщо не секрет, Де купити таке ідеальне плаття?", "Клеопатра".

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