Популярная отечественная телеведущая и певица Вера Кекелия, звезда "Женского квартала", впечатлила собой в новом образе

Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия является популярной украинской исполнительницей, которая выступает в поющем квартете "Женского квартала". Красотка также ведет шоу "Життя відомих людей", куда ее пригласили не так давно. Не забывает красотка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Вера показалась в черном платье. Красотка гуляла по песку, показав свою фигуру во всей красе в приталенном наряде. Кекелия опубликовала несколько фото в Инстаграм, позволив на себя посмотреть из нескольких ракурсов.

"Люблю. Новый сезон "Жизни известных людей", - написала Вера.

Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:

"Огонь", "Красавица", Боже какая вы красивая!!! Очень идет платье, если не секрет, где купить такое идеальное платье?", "Клеопатра".

Напомним, блондинку из "Женского квартала" в платье с декольте сравнили с известной актрисой

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