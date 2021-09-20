Известная актриса и звезда фильмов "Сумерки" Кристен Стюарт засветила свой вид в реальной жизни

Как передает Politeka.net, Кристен Стюарт является популярной актрисой. Больше всего она запомнилась по роли Беллы Свон в серии фильмов "Сумерки", где её напарником был Роберт Паттинсон. Стоит отметить, что актриса является ярой противницей социальных сетей. о чем не раз говорила в интервью. Поэтому в сетях появляется множество фан-страничек актрисы.

Так, на этот раз на фан-странице Кристен Стюарт в Инстаграм появилось новое фото. На снимке актриса идет по аэропорту в драных джинсах и большой куртке. Свой образ она дополнила белой кепкой и солнцезащитными очками.

Фанаты оставили актрисе множество комментариев: "Красивая", "Нравится ваше фото", "Невероятно, ты идешь одна!", "Всегда хорошо выглядишь, Кристен", "Ей всё еще нужен парень", "Пожалуйста, отдай мне свою кепку".

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