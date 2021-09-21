Фанаты звезды "Сумерек" Кристен Стюарт до сих пор мечтают о воссединении актрисы со своим бывшим коллегой и экс-бойфрендом Робертом Паттинсоном
Так, на одном из фан-аккаунтов 31-летней знаменитости в Инстаграм опубликовали уникальные архивные фото с премьеры одной из частей саги о вампирах "Сумерки", передает Politeka.net.
Кристен позировала на снимках в черном приталенном платье с кружевом, дополнив лук кожаным поясом. Актриса предстала в компании двух красавчиков и коллег по площадке Роберта Паттинсона и Тэйлора Лотнера. С первым, как известно, у нее завязался бурный роман практически сразу после начала съемок первого фильма.
Им пророчили скорый брак, однако судьба распорядилась иначе – скандальная измена Кристен с режиссером Рупертом Сандерсом разбила сердце молодому Паттинсону. Ходили слухи о возможном воссоединении пары, но актеры хранили молчание и пребывали в гордом одиночестве.
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Пользователи с энтузиазмом обсуждают кадры:
"Обожаю😍"; "Нравятся фото"; "Идеальная пара 🙌"; "Как он смотрит... 😮😍"; "Роберт ненавидел сумерки, но все еще любит Беллу"; "Какой красивый вид!"; "Как он смотрел на нее, я не могу поверить, что она ему изменила".
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