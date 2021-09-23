Певица Лолита Милявская, являясь подругой Аллы Пугачевой, точно знает, какую пенсию та получает

57-летняя звезда впервые назвала истинный размер своей пенсии и Пугачевой в эфире шоу «Антонимы» с Антоном Красовским на YouTube.

По словам Лолиты, она получает 23 тысячи рублей (около 8,3 тыс. гривен). А вот ее коллега по цеху Пугачева в два раза больше - 46 тыс. рублей (почти 17 тыс. гривен). Милявская объяснила, почему такая большая разница в суммах.

«Все эти звания — всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 тысячи рублей. А у Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так как она — народная артистка СССР», — заявила Милявская, подтвердив, что недавно она, как и все пенсионеры, получила единовременную выплату в десять тысяч рублей.



Напомним, Милявская, родившись в Мукачево Закарпатской области, навсегда покинула Украину в 1987 году.

До этого она поступила в Тамбовский филиал Московского государственного института культуры на специальность «режиссура культмассовых представлений и праздников». Отучившись четыре года, в 1985-м Лолита обосновалась в Одессе и работала в местной филармонии. Там она познакомилась со своим будущим мужем и коллегой Александром Цекало. Через два года она уехала вместе с ним в Москву.

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