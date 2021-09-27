Мужчина рассказал, какой была их жизнь

Известный украинский доктор Евгений Комаровский приоткрыл завесу в свою личную жизнь

Как пишет Politeka.net, Комаровский дал небольшое интервью программе «Зірковий шлях», в котором рассказал про тяжелый жизненный путь. Кроме этого, мужчина немного рассказал о своей семье, которая находится в тени звездного педиатра. Мужчина отметил, что ему удается прятать семью от публики.

Как известно, Екатерина Комаровская уже 40 лет является женой доктора. Известно, что женщина работала детским офтальмологом, а сейчас находится на заслуженном отдыхе. По словам Комаровского, жена не ревновала, когда в 2010 году его признали одним из самых привлекательных мужчин в Украине.

«Мы с женой около 15 лет жизни не могли взять отпуск вместе. Я ехал один месяц с детьми отдыхал, она ехала на второй. Вот такая жизнь была у нас», - признался Комаровский.

Пара воспитала двоих сыновей и уже радуется внукам. Комаровский признался, что сделал все для того, чтобы его сыновья не стали врачами.

«У моего старшего сына есть диплом яхтенного капитана. И он может четыре-пять раз в год уехать куда-нибудь», - отметил мужчина.

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