Заслуженный артист Армении Айко (Айк Акопян), принимавший участие в «Евровидении-2007», умер в 44 года
Причиной стал коронавирус, сообщается на официальной странице Армянского музея Москвы и культуры наций в Facebook.
«У композитора остался 11-летний сын Арман от брака с певицей Анаит Симонян. В прошлом году супруги развелись», — говорится в сообщении.
Как сообщает «Арменпресс», Айко был госпитализирован в Институт хирургии им. Микаеляна с подтвержденным COVID-19 и находился в тяжелом состоянии более двух недель.
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В 2007 году Айко представлял Армению на «Евровидении» с авторской песней «Anytime you need» и занял восьмое место в финале.
Кончина Айко потрясла его многочисленных поклонников.
«Жаль, очень жаль... соболезную родным и друзьям. Это большая утрата. Прекрасный композитор и певец, а главное хороший человек», «Светлая память нашему молодому маэстро. Пусть тонкая душа прекрасного композитора найдет покой на небесах. А его музыка будет звучать вечно», «Ужас! такой молодой!!Светлая память!!», «Очень жаль молодых; соболезную родным и близким, люди уходят, их труд и дела остаются», «Жаль, очень жаль, терять талантливых людей. Царство небесное...», - пишут в Сети.
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