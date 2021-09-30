Заслуженный артист Армении Айко (Айк Акопян), принимавший участие в «Евровидении-2007», умер в 44 года

Причиной стал коронавирус, сообщается на официальной странице Армянского музея Москвы и культуры наций в Facebook.

«У композитора остался 11-летний сын Арман от брака с певицей Анаит Симонян. В прошлом году супруги развелись», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Арменпресс», Айко был госпитализирован в Институт хирургии им. Микаеляна с подтвержденным COVID-19 и находился в тяжелом состоянии более двух недель.

В 2007 году Айко представлял Армению на «Евровидении» с авторской песней «Anytime you need» и занял восьмое место в финале.

Кончина Айко потрясла его многочисленных поклонников.

«Жаль, очень жаль... соболезную родным и друзьям. Это большая утрата. Прекрасный композитор и певец, а главное хороший человек», «Светлая память нашему молодому маэстро. Пусть тонкая душа прекрасного композитора найдет покой на небесах. А его музыка будет звучать вечно», «Ужас! такой молодой!!Светлая память!!», «Очень жаль молодых; соболезную родным и близким, люди уходят, их труд и дела остаются», «Жаль, очень жаль, терять талантливых людей. Царство небесное...», - пишут в Сети.

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