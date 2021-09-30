Украинская актриса театра и кино Елизавета Зайцева призналась, как над ней издевался муж
Актриса сериала "Люся интерн" Лиза Зайцева пережила насилие в браке. Непростым признанием она поделилась в интервью программе "Зірковий шлях".
Лиза Зайцева, бывший супруг, с которым она прожила пять лет, бил ее ногами еще до того как поженились.
«Тебя может очень сильно толкнуть, ударить, ты можешь упасть, начать бить ногами… По-разному было», - рассказала она.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Мощный взрыв прогремел в Киеве, все в огне: первые подробности и кадры ЧП
Синоптик предупредила, какой будет зима и погода на Новый год: "До -8 уже в октябре"
Внезапно оборвалась жизнь звезды "Кухни", подробности трагедии: "на 52-м году жизни..."
Мишина призналась, почему скрывает подробности ссоры с Эллертом: "Для меня это…"
При этом актриса подчеркивает, что все равно очень любила супруга.
«Ты боишься близким рассказать что-то плохое, потому что его перестанут любить. Его перестанут видеть таким, каким ты его видишь. Показываешь другим, потому как… все равно я его очень сильно любила и видела в нем много хорошего», - призналась Зайцева.
В сентябре 2020 года пока мужа не было дома Лиза собрала вещи и убежала к лучшей подруге. Еще долгое время муж преследовал Зайцеву. Решиться расторгнуть брак она смогла не сразу. Сейчас продолжается бракоразводный процесс и раздел имущества.
Напомним, звезда сериала "Слуга народа" сбежала с дочкой из дома, детали драмы: "Получила ногой в живот"
Как сообщала Politeka, ссора возлюбленных закончилась трагедией, тела супругов нашли в бассейне: детали и фото
Также Politeka писала, что на глазах у "Холостячки" Мишиной в девушку метнули нож: что произошло