Украинская актриса театра и кино Елизавета Зайцева призналась, как над ней издевался муж

Актриса сериала "Люся интерн" Лиза Зайцева пережила насилие в браке. Непростым признанием она поделилась в интервью программе "Зірковий шлях".

Лиза Зайцева, бывший супруг, с которым она прожила пять лет, бил ее ногами еще до того как поженились.

«Тебя может очень сильно толкнуть, ударить, ты можешь упасть, начать бить ногами… По-разному было», - рассказала она.

При этом актриса подчеркивает, что все равно очень любила супруга.

«Ты боишься близким рассказать что-то плохое, потому что его перестанут любить. Его перестанут видеть таким, каким ты его видишь. Показываешь другим, потому как… все равно я его очень сильно любила и видела в нем много хорошего», - призналась Зайцева.

В сентябре 2020 года пока мужа не было дома Лиза собрала вещи и убежала к лучшей подруге. Еще долгое время муж преследовал Зайцеву. Решиться расторгнуть брак она смогла не сразу. Сейчас продолжается бракоразводный процесс и раздел имущества.

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