Звезда сериалов "Останній москаль" и "Слуга народа", украинская актриса Галина Безрук потрясла откровением о домашнем насилии и изменах мужа
Как пишет Politeka.net, об этом актриса рассказала на своей странице в Инстаграм.
По словам Безрук, после того как с их дочкой случился несчастный случай, ее супруг российский артист Артем Алексеев «постоянно находится в состоянии острого психоза и постоянного алкогольного опьянения».
«Он во всем винил меня и забирал у меня ребёнка, будучи совершенно не в себе, подвергал ее опасности бегая по 6-полосной проезжей части… Тогда люди вызвали полицию, которая вернула мне дочь а его отправила на лечение в психиатрическую клинику», - рассказала она.
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Однако после этого, как сообщает актриса, Алексеев не принимал назначенных лекарств и продолжал злоупотреблять алкоголем.
«Он не принимал ничего из прописанного в больнице, все время пил [...] Он все время угрожал мне, обещал забрать дочку и позавчера во время кухонного ночного разговора я получила удар ногой в живот… Утром мы с дочкой и бабушкой сбежали…», - написал она.
По словам Безрук, Алексеев продолжал угрожать и скорблять не толлько ее, но и свою мать.
«Он сжёг документы дочери, чтобы я не смогла с ней уехать к моим родителям…», - добавила она.
Более того, в мобильном телефоне супруга Безрук Галина обнаружила переписку, по которой поняла, что в течение нескольких лет супруг ей изменял.
«Я узнала, что мой "любящий" муж последние несколько лет получает отнюдь не "дружескую" поддержку у своей старой знакомой, которая совсем недавно была в очень похожей ситуации и на всю страну произносились очень громкие заявления о женской чести и честности. О том, как низко заводить романы с женатыми мужчинами, и что она никогда бы на это не пошла! И вся страна ей верила, сочувствовала и публично «порола» ее нерадивого супруга», - написала она.
Артем Алексеев – второй супруг Безрук. Пара поженилась в августе 2016 года, а в декабре у них родилась дочь Василиса.
В августе 2021 года стало известно, что Василисе требуется операция. Об этом Алексеев рассказал подписчикам в Instagram, не уточнив причин.
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