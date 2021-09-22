Звезда сериалов "Останній москаль" и "Слуга народа", украинская актриса Галина Безрук потрясла откровением о домашнем насилии и изменах мужа

Как пишет Politeka.net, об этом актриса рассказала на своей странице в Инстаграм.

По словам Безрук, после того как с их дочкой случился несчастный случай, ее супруг российский артист Артем Алексеев «постоянно находится в состоянии острого психоза и постоянного алкогольного опьянения».

«Он во всем винил меня и забирал у меня ребёнка, будучи совершенно не в себе, подвергал ее опасности бегая по 6-полосной проезжей части… Тогда люди вызвали полицию, которая вернула мне дочь а его отправила на лечение в психиатрическую клинику», - рассказала она.

Однако после этого, как сообщает актриса, Алексеев не принимал назначенных лекарств и продолжал злоупотреблять алкоголем.

«Он не принимал ничего из прописанного в больнице, все время пил [...] Он все время угрожал мне, обещал забрать дочку и позавчера во время кухонного ночного разговора я получила удар ногой в живот… Утром мы с дочкой и бабушкой сбежали…», - написал она.

По словам Безрук, Алексеев продолжал угрожать и скорблять не толлько ее, но и свою мать.

«Он сжёг документы дочери, чтобы я не смогла с ней уехать к моим родителям…», - добавила она.

Более того, в мобильном телефоне супруга Безрук Галина обнаружила переписку, по которой поняла, что в течение нескольких лет супруг ей изменял.

«Я узнала, что мой "любящий" муж последние несколько лет получает отнюдь не "дружескую" поддержку у своей старой знакомой, которая совсем недавно была в очень похожей ситуации и на всю страну произносились очень громкие заявления о женской чести и честности. О том, как низко заводить романы с женатыми мужчинами, и что она никогда бы на это не пошла! И вся страна ей верила, сочувствовала и публично «порола» ее нерадивого супруга», - написала она.

Артем Алексеев – второй супруг Безрук. Пара поженилась в августе 2016 года, а в декабре у них родилась дочь Василиса.

В августе 2021 года стало известно, что Василисе требуется операция. Об этом Алексеев рассказал подписчикам в Instagram, не уточнив причин.

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