Дочь актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева появилась на дизайнерском показе

Дева Кассель, которая недавно отпраздновала день рождение, стала сотрудничать с модными домами чуть ли не сразу после того, как появилась впервые на красной дорожке. Дочь Моники Беллуччи сразу обратила на себя внимание.

В этот раз мама девушки похвалилась тем, что ее старшая дочь появилась на показе коллекции Dior сезона весна-лето 2022 в Париже. Позировала Дева перед фотографами в скромном костюме без принтов, состоящем из топа на пуговицах и без бретелек, брюк с широкой штаниной и высокой талией.

У юной модели были распущены густые темные волосы, на лице был легкий красивый макияж, что и покорило фанатов:

«Вау, какая милашка🔥😈; Красота и лучшее; она такая красивая; всю красоту подарила мама; почему это так прекрасно; С днём рождения, Моника; Она так быстро растет ❤; С Днем Рождения, Моника❤️; Красиво 😍 😘; Удивительныйобраз. Учитесь, девочки💗; Дева красивая 💞; Спасибо, что были источником вдохновения».

Дочь Моники Беллуччи не только сильно на нее похожа, но еще и может отличиться талантом скромной модели. Девушка только учится, поэтому на части съемок вместе с ней уже не раз присутствовала звездная мама.

Напомним, что Дева Кассель в платье с кружевами заткнула за пояс известных моделей: "Недоступная красота".

Как сообщала Politeka, Дева Кассель в оригинальном образе превзошла маму на съемке: "Маленькая бунтарка".

Также Politeka писала, что Дева Кассель удивила видом в необычной юбке с вырезом: фото красотки.