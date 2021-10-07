Певица SLAVIA (Ярослава Притула), которая недавно развелась с продюсером и исполнителем Дзидзьо (Михаилом Хомой), впечатлила фигурой на новых фото.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм эффектная брюнетка опубликовала снимок, на котором позировала в укороченной кофте и стильных штанах с вырезами на бедрах. Ярослава продемонстрировала свою осиную талию и идеальные пропорции.

«Никогда ничего плохого не происходит, и менять ничего не нужно. Вселенная организовала все это по определенной причине, и в любой ситуации есть совершенство. Единственная реакция на эту ситуацию может быть только поиск решения», - подписала фото звезда, намекнув, что чувствует после развода.

В комментариях яркой красотке оставили массу комплиментов.

«Стильная как всегда», «Красавица», «Эталон», «Настоящая женщина», «Вы талантливая и очень красивая женщина», «Все будет так, как должно быть», «Мудрая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Slavia в необычной позе показала, как расслабляется после официального развода: "Мне приятно".

Как сообщала Politeka, SLAVIA резко ответила Цибульской, рассказав о ее отношениях с Дзидзьо: "Достало".

Также Politeka писала, что SLAVIA спела об отношениях с бывшим мужем, последовала реакция: "Это означает...".