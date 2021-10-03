Співачка SLAVIA (Ярослава Притула) нещодавно розлучилася з Дзідзьо (Михайлом Хомою) після 20 років стосунків

Після розлучення Ярослава з головою пішла в роботу, просуваючи свій бренд в українському шоубізі. Днями вона презентувала нову пісню "Любов любов", яку присвятила своєму колишньому.

За словами SLAVIA, вона написала цей сингл на одному диханні за один вечір, і він має особливе для неї значення: "Це історія відносин тривалістю 20 років".

Побувавши в прямому ефірі на радіо Армія FM, Ярослава прокоментувала прем'єру, передає Politeka.net.

"Не те, щоб це було присвятою, це подяка людині, з якою ми прожили 20 років, а це не кождому дано. Молоді можуть і не зрозуміти. Я вважаю, що треба вміти залишатися в хороших відносинах, це краще, ніж ворогувати. Треба вміти залишатися в любові і за все дякувати", - заявила співачка.

SLAVIA розкрила, як Дзідзьо відреагував на її пісню-прощання.

"Він поширив в сторіз у себе в Instagram, це означає, що йому сподобалося, напевно ... - посміхнулася Ярослава, - я думаю, кому б не сподобалося - про людину співають пісню, це завжди приємно".

Нагадаємо, однією з причин розлучення в Мережі називали можливу зраду Дзідзьо з кумою співачкою Олею Цибульською, з якою він дружить ще з юності.

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