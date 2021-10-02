Починаюча співачка Slavia (Ярослава Притула), колишня дружина співака Dzidzio (Михайло Хома), показала, як розслабилася

Цього року співак Дзідзьо оголосив про розлучення з дружиною, з якою будував стосунки протягом приблизно 20 років, пише Politeka.net.

Ярослава в своїх інтерв'ю розповідала, що їй набридло перебувати в тіні творчості свого чоловіка, і тепер вона вирішила розвивати сольну кар'єру.

У своєму Instagram зірка ділиться про успіхи, а також розповідає, як відпочиває після розлучення.

Зокрема, в нових сторіс Slavia поділилася кадрами з салону, де їй робили масаж. Співачка з'явилася в пікантній позі, вниз животом. В цей час красуні робили масаж.

"Друзі, всім привіт! Вибачте за позу, але я нарешті знайшла для себе час і прийшла на масаж. Прекрасна Мариночка робить мені приємно",-розповіла екс-дружина Дзідзьо.

За словами фахівця, у Славії тіло в хорошому тонусі, але зараз вона проробляє проблемні місця "як у всіх жінок".

Пізніше Ярослава розповіла, що вперше спробувала вакуумний аппартаный масаж.

"Якісний масаж - це круто! Я відчуваю прямо оновлення. Я так рада, що я вибралася сьогодні сюди, і у мене одне питання: чому я раніше цього не робила?",- поцікавилася співачка.

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