Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес удивила новой фотографией, на которой появилась в необычном образе и позе, показав удивительную растяжку.

Как сообщает Politeka.net, популярная американская звезда Дженнифер Лопес в свои 52 года может похвастаться фантастической внешностью и идеальной фигурой. Красотка часто радует поклонников со всего мира яркими публикациями в своем Instagram, а недавно в этой соцсети всплыло необычное фото звезды, которое тут же принялись обсуждать.

На снимке, который был сделан в рамках рекламной фотосессии для модного бренда, Дженнифер появилась в необычном спортивном костюме с теплой накидкой и с босоножками на ногах. При этом немного смущает ее поза – певица прилегла на бок и задрала одну ногу вверх, а на каблук повесила стильную сумочку. При этом артистка сама на себя не похожа.

В комментариях к фото, которое разлетелось по сети, пользователи начала бурно обсуждать новый образ Лопес: "Подумала – Шура, не удачный снимок", "Считаю, что кадр не удачный. Ее красоту он точно не подчёркивает, хотя может такая задумка была", "Ужасный ракурс", "Так все могут ногу поднять, растяжка не нужна", "Я так понимаю, надо смотреть на сумку, а не на Джей Ло", "Думала Шура", "Молодец, но если уж придираться, то фото не очень, слишком коротко смотрится нога, которая согнута", "Ой".

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