52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес по-прежнему выглядит не хуже, чем 18 лет назад на своих концертах.

Знаменитая исполнительница недавно на концерте исполнила свою давнюю песню и повторила танец, которому уже более 18 лет. Причем артистка выглядела довольно молодо в черно-золотом костюме и смогла доказать, что она в хорошей форме.

«Спустя 18 лет та же девушка с теми же движениями, что и у нее» - сказано в подписи к новому видео.

Пользователи отреагировали сразу:

«18 лет спустя, и она такая же любовь; Это была моя любимая песня и исполнение; Обожаю это; Обожаю это! 😍; Ух ты! Она потрясающая!; Спасибо, вы прекрасная; Сильная подвижность и маневренность; забыла о старении давно; шикарная танцовщица, движения хищницы; невозможная женщина».

Также на фан-аккаунтах появились лучшие фото Лопес, сделанный во время последних съемок. Артистка решила поучаствовать в выпуске дизайнерской обуви и заодно напомнить о себе. Так, Дженнифер предстала перед фанатами сразу в нескольких противоположных образах и засветила фигуру.

Безупречный пресс, подтянутая кожа без морщин и ухоженное лицо удивили поклонников, ведь артистка совсем не выглядела на 52.

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