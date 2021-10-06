52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес по-прежнему выглядит не хуже, чем 18 лет назад на своих концертах.
Знаменитая исполнительница недавно на концерте исполнила свою давнюю песню и повторила танец, которому уже более 18 лет. Причем артистка выглядела довольно молодо в черно-золотом костюме и смогла доказать, что она в хорошей форме.
«Спустя 18 лет та же девушка с теми же движениями, что и у нее» - сказано в подписи к новому видео.
Пользователи отреагировали сразу:
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
Не стало знаменитого российского актера и создателя "Бригады": коллеги поделились трагической новостью
Победителю "Голосу країни" Сасанчину резко стало плохо, приехала скорая: беременная невеста сообщила подробности
Победитель "Голосу країни" и его беременная невеста не могут жить в подаренной квартире: "Умираю от боли"
Ксения Мишина показала с кем живет после разрыва с Эллертом: "Я люблю тебя"
«18 лет спустя, и она такая же любовь; Это была моя любимая песня и исполнение; Обожаю это; Обожаю это! 😍; Ух ты! Она потрясающая!; Спасибо, вы прекрасная; Сильная подвижность и маневренность; забыла о старении давно; шикарная танцовщица, движения хищницы; невозможная женщина».
Также на фан-аккаунтах появились лучшие фото Лопес, сделанный во время последних съемок. Артистка решила поучаствовать в выпуске дизайнерской обуви и заодно напомнить о себе. Так, Дженнифер предстала перед фанатами сразу в нескольких противоположных образах и засветила фигуру.
Безупречный пресс, подтянутая кожа без морщин и ухоженное лицо удивили поклонников, ведь артистка совсем не выглядела на 52.
Ранее Politeka писала, что Лопес честно показала, заметны ли у нее морщины на самом деле: "уже можно завидовать"
Напомним, что Дженнифер Лопес в эффектном платье покрасовалась на Венецианском кинофестивале: "а Бэтмен?".
A еще Politeka сообщала, что Дженнифер Лопес в новом образе доказала, что может выглядеть на 20 лет моложе: "Хороший эффект".