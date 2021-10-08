Известная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно дала крупный концерт впервые за долгое время, много времени проводит за подготовкой к выступлениям.

Несколько дней назад популярная исполнительница провела долгожданный концерт, на котором предстала во всевозможных роскошных дизайнерских нарядах. Изюминка образов Лопес в ее любви к блесткам и стразам, а также неизменным акцентам на пышных формах.

Поскольку Лопес гордится своей фигурой, она не упускает возможности продемонстрировать ее во всей красе. Черный боди с золотой вышивкой на декольте, черный комбинезон с такой же вышивкой и балахон с множеством драгоценных камней и уникальным принтом были наиболее запоминающимися среди образов Лопес.

В ролике можно заметить, как звезда примеряет некоторые из новых нарядов, чтобы посмотреть, как они будут смотреться на ней во время ее выступления. Чтобы сделать образ как можно ярче, артистка также нанесла блеск на кожу.

Дженнифер часто показывает лицо вблизи, чтобы доказать – ее косметика работает. Бренд Лопес только начал выпускать свою продукцию, но артистка уверяет, что именно благодаря таким секретам красоты она выглядит сейчас так.

«Я хочу, чтобы люди знали, что это очень важно для меня, что это личное. Я сделала свою жизнь лучше, сделав ее красивее, упростив. А теперь я хочу поделиться тем, что я узнала, с женщинами во всем мире. Вы хотите знать, как я получила свою кожу, как я выгляжу? Вот как», - пишет под кадром Дженнифер Лопес.

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