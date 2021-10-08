Артисты украинского R&B-дуэта «TamerlanAlena» рассказали, как им удается заниматься и творчеством и воспитанием сына одновременно.

Об этом они рассказали в программе «Карабас.LIVE» с ведущим Вячеславом Матюхиным.

Тамерлан отмечает, что в этом рабочем сезоне им пока не представилась возможность отдохнуть. «Как только появляется день-два, есть у нас прекрасные места, такие как SPA, баньки. Мы любители таких мест. Можно там нормально, кстати, релакснуть», - рассказывает Алена Омаргалиева.

Тем не менее, говорит она, планы на отдых пока пришлось перенести на зиму, а сейчас настройка больше на плодотворную работу. «На карантине был долгий страшный период для многих артистов, никто не давал концертов. И люди соскучились, и артисты соскучились за людьми», - объясняет артистка.

Попутно она вспоминает об их гастрольном графике во время карантина. По словам Омаргалиевой, их дуэт был в постоянных перелетах. В частности, она вспоминает частые концерты в Египте во время локдауна в Украине.

Певица также рассказывает, что дуэт не только занимается творчеством, но и воспитанием сына, хотя с таким загруженным графиком не всегда удается выкроить время даже на прогулку. Омаргалиева отмечает, что Тимура они на концерты не берут, хотя ребенок и желает. «График такой насыщенный, переезды всегда, логистика. Бывает такое, что концерт за концертом несколько дней подряд, идет концерты в разных городах», - объясняет артистка и добавляет, что из-за этого всего ребенку может быть сложно с родителями.

Как сообщала Politeka, артисты дуэта "TamerlanAlena" признались, как работают в команде.

Также Politeka писала о том, что украинский R&B-дуэт «TamerlanAlena» рассказал, что помогает их творческому и семейному союзу.



