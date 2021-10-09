Популярная певица, актриса и с недавних пор владелица косметического бренда Дженнифер Лопес в свои 52 года может похвастаться безупречной кожей, которую всячески подчеркивает блестками и шиммерами.

Нередко в своих интервью Лопес говорит, что до 30 лет у женщины кожа, которую дала ей природа. А уже после – результат своих собственных усилий. Уже давно Дженнифер подчеркивает, что добиться хорошего результата ей помогают только личные труды.

И хотя поклонники сомневаются, что Дженнифер обходится без уколов красоты в свои 52 года, следов явного вмешательства косметологов нет. Недавний кадр с Лопес, позирующей перед съемками, также показывает ее лицо во всей красе.

В любом виде Лопес не прячется от камер, подмечая, что она бывает разной, но это все еще она. На новом фото Дженнифер также чувствовала себя уверенно и показала себя вблизи перед объективом. Лицо без морщин и утонченный профиль действительно выглядят очень ухоженно.

В целом, Дженнифер и сама часто радует поклонников со всего мира яркими публикациями в своем Instagram, а недавно в этой соцсети всплыло необычное фото звезды, которое тут же принялись обсуждать.

На снимке, который был сделан в рамках рекламной фотосессии для модного бренда, Дженнифер появилась в необычном спортивном костюме с теплой накидкой и с босоножками на ногах. При этом немного смущает ее поза – певица прилегла на бок и задрала одну ногу вверх, а на каблук повесила стильную сумочку.

Напомни, 51-летняя Дженнифер Лопес в роскошном черном бикини задала жару молодым красоткам: "С позой намудрила".

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