Французский модельер и креативный директор модного дома Balmain Оливье Рустен целый год прятал внешность после страшного взрыва.

36-летний Рустен пострадал в прошлом году в результате взрыва камина и пожара в собственном доме. Лечение и восстановление заняло много времени. Только сейчас знаменитость решился рассказать правду. Соответствующий пост модельер сделал в своем микроблоге в Инстаграм, показав, как выглядит теперь, передает Politeka.net.

По словам Рустена, на следующее утро после трагедии он очнулся в парижской больнице Сен-Луи. Персонал медучреждения очень хорошо о нем заботился, но, тем не менее, модельер впал в депрессию, пытаясь скрывать ото всех свою изуродованную внешность. Ему приходилось прятать шрамы за масками для лица, водолазками и даже кольцами на пальцах.

"Честно говоря, я не совсем уверен, почему мне было так стыдно, может быть, эта одержимость совершенством, которой известна моде, и моя собственная неуверенность…", - раскрыл свои чувства Рустен.

В конце концов модельер решил рассказать миру правду, а главное показать себя. На фото легенда моды предстал в повязках с красными шрамами на лице.

"Я понимаю, насколько я по-настоящему счастлив, и я благодарю бога каждый день в своей жизни", - подытожил звезда.

К слову, последнее шоу Рустена было посвящено празднованию "исцеления над болью". Модели выходили на подиум в нарядах, напоминавших больничные повязки.

Напомним, взрыв прогремел на заводе "Газпрома", столб огня до небес: подробности и кадры серьезного ЧП

Как сообщала Politeka ранее, красоту супермодели Евангелисты безвозвратно испортили, как она теперь выглядит: "Я устала так жить"

Кроме того Politeka писала, о том, что беда у звезды "Женского квартала", появились кадры с места ДТП и подробности: "Я плакала..."