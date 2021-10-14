Младшая дочь российской певицы Маши Распутиной, 21-летняя Мария, устроила драку на передаче Андрея Малахова, заявив о страшных деталях своей жизни.

21-летняя дочь Маши Распутиной в программе "Прямой эфир" Андрея Малахова рассказала о домогательствах со стороны старшего брата - Романа. Фрагмент программы был опубликован на YouTube-канале.

По словам Марии, непристойное предложение ей поступило, когда ей было 19 лет, а Роману - 42. Девушка отметила, что у них общий отец, и половая связь с братом для нее просто вне нормы.

Однако мужчина все отрицает, по его словам, Мария подалась в черный пиар, чтобы заявить о себе.

Дочь Маши Распутиной вышла в студию и затеяла драку с братом. Девушка толкнула Романа со словами: "Ты мою мать ш**хой обозвал?", а тот ее схватил за волосы и толканул на пол. Малахов прервал съемку.

Скандальные кадры быстро собрали тысячи просмотров и много комментариев:

"А разве у Распутиной и этого мужика мог родиться и вырасти другой ребёнок. Или они думают, что если гнобить одного, оставлять за собой разбитые сердца, то потом можно собрать хорошие плоды", "Клоуны на подмостках, грязнее ничего не представляли в студии ни с одной « культурной « семьи. ))", "Может быть это для ПИАРА самой Маши Распутиной так как скоро 30-летие её творческой деятельности и весь этот спектакль в её духе🙂".

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