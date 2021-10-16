Вера Кекелия, украинская певица, которая является участницей "Вокального квартета" в "Женском квартале", показала новый образ, заговорив о свадьбе.
Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия стала успешной певицей. Артистка заявилаа о ссебе, учавствуя в талантшоу "Голос країни" и других. Сейчас Вера входит в вокальный квартет "Женского квартала". Также Кекелия ведет программу "Життя відомих людей", а еще блог в социальной сети Инстаграм, где показывает украинцам много интересного.
На новом фото Вера была в платье с разрезом на ноге. Певица выставила ножку, показывая свою красоту. На других фото Кекелия показалась вместе с другими певицами "Квартала". Девушки улыбались, впечатляя образами в платьях, а Марта Адамчук надела костюм с ремнем на талии.
"Внимание. Сегодня будет горячий выпуск абсолютно нового "Женского квартала". Хотя по фото можно подумать, что девушки выдают меня замуж", - написала Вера под фото.
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