Певица и телеведущая Евгения Скарлет рассказала, как поменялась сфера деятельности среди музыкантов за период карантина.

Об этом она рассказала в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«У меня такое мнение, что в шоу-бизнесе за период карантина произошла пертурбация. Я смотрю музыкальный канал и понимаю, что половина из тех артистов, которые были до карантина, куда-то выпали и их заменил следующий пласт артистов. Они не выдерживают конкуренцию, локдаунов и если твой клип уже старый, то его снимают с ротации, поэтому постоянно появляются новые артисты», - рассказала она.

Скарлет сказала, что онлайн-концерты у нас в Украине не приживаются, наверно, потому что наш зритель заточен на то, чтобы словить эмоцию максимально, а через экран это не так чувствуется. Сейчас поколение уже не то, дети уже не слушают песни, которые были в ее детстве, сообщила она, им интереснее узнавать тренды. Дети сейчас не воспринимают классическую методику обучения, сказала она, поэтому нужно быть современным учителем вокала и разбираться в трендах.

«Сейчас уже не будет таких огромных бюджетов на клипы, по 50-100 тысяч долларов, сейчас будет цениться простота и идея. А зрителю важны настоящие эмоции и честность перед зрителем у артиста и какая-то изюминка, чтобы быть интересным. Сейчас в клипах важна идея и классная песня, а не просто пафосная картинка. Потому что сейчас время поменяется настолько, что эти клипы никому не будут нужны. Люди не хотят много времени тратить на информацию и ее поиск, они хотят отдохнуть, быстро получить эмоцию и все», - резюмировала она.

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