Талановитий український співак Володимир Дантес, який вже декілька років одружений із виконавицею Надею Дорофєєвою, розповів, як пережив смерть батька.

Як пише Politeka.net, у програмі "Життя відомих людей", яку ведуть Віра Кекелія та Богдан Юсипчук, популярний український співак та чоловік Наді Дорофєєвої вперше розповів про смерть батька. Відео із інтерв’ю опублікували на офіційній сторінці "ЖВЛ" в Instagram.

"Володимир Дантес @vladimirdantes вперше розповів про смерть батька! Як співак пережив цей момент? Та які плани на майбутнє зараз має?", - написали на сторінці.

Як розповів співак, його батько помер у віці 50 років, коли Дантесу було 22-роки. Це була неочікувана та раптова смерть від інсульту.

"Він приїхав додому на обід. Їв, а по якомусь каналі йшов святковий концерт. Ну концерт, присвячений чомусь там, і на ньому я співав. Якраз у цей момент ми стояли з Вадіком (Водим Олійник – ред.) і співали. От тато їв і впав. Найстрашніше - це видаляти номер телефону. От тут просто розриває. Ти видаляєш людину з життя", - розповідає співак.

Дантес болісно пережив смерть рідної людини, рятувався робою.

Рaніше Politeka писaлa, що Дантес зізнався, чому він у боргу перед Дорофєєвою: "Якби не вона, то...".

Нагадаємо, що Дорофєєва потрапила під шквал критики через фотосесію без штанів: "Знову в труселях Вовчика".

A ще Politeka повідомлялa, що Дантес змусив Дорофєєву похвилюватися, Надя не стримала емоцій: "Це жахливе почуття!".