Украинская 56-летняя певица Таисия Повалий, которая давно живет и гастролирует в России, анонсировала новую песню, поразив поклонников внешним видом.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Повалий опубликовала фото, на котором сильно переборщила с макияжем. На снимке лицо артистки оказалось покрыто слоем косметики.

«Дорогие мои подписчики! Для Вас сюрприз. В ночь с 22 на 23 октября на всех цифровых площадках ждите новую песню авторов Владимира Будейчука и Ольги Ткач "Я знаю"! И снова обо мне!», - подписала фото звезда.

В комментариях преданные поклонники оставили ей массу слов благодарности. Не обошлось и без критики.

«Как кукла», «Зачем так сильно краситься?», «Вау! Замечательная новость! Очень жду», «Как здорово, Таечка! Супер новость! Спасиибо Вам за такой приятный и неожиданный сюрприз! В большом ожидании теперь!», «Макияжа слишком много», «Ух ты, какой красивый сюрприз!», «Песня - самый лучший подарок!!! Буду тоже оооочень ждать!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Таисия Повалий показала, как проводит время в России: «Окунулась в волшебный мир…».

Как сообщала Politeka, Таисия Повалий обиделась на украинцев за хейт: "Что я плохого сделала?".

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