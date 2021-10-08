Співачка Таїсія Повалій, яка живе і будує кар'єру в Росії, розповіла українцям про інтерв'ю, яке дала одному з вітчизняних телеканалів.

Як пише Politeka.net, Таїсія Повалій є успішною співачкою, яка донедавна жила і будувала кар'єру в Росії. Зірка активно веде концертну діяльність, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами.

У новій публікації в Instagram Таїсія розповіла, про інтерв'ю, яке дала телеканалу "Інтер":

"Друзі мої! Ось і відбулася та зустріч, яка колись вже повинна була відбутися! Відмовити улюбленому телеканалу "Інтер" в участі в програмі» Поза очі " я не мала права і розуміла, що говорити вже про те, про що повторювалося сотні разів за моє життя з програми в програму, вже ніхто не буде! Я розуміла, що ця розмова коли-небудь має відбутися, і цей момент прийшов!

Зізнаюся чесно, готуючись до програми, я довго обмірковувала, як побудувати діалог, які теми обходити стороною, подумки готувала відповіді на складні питання! І я точно знала, що готова відповісти на будь-який з них!

Але є одна тема, яку я б побоялася хоч коли-небудь в житті піднімати! І я абсолютно не готувалася! Правда, я про неї постійно думала і знала що коли-небудь, не скоро..., я напишу велику книгу!

Але Всесвіт підказала правильний шлях!

У день інтерв'ю я була ніби в прострації.

Я не могла ні про що думати, крім як про те, якої довжини нафарбувати стрілку! І ось я в студії, все як в іншому світі відбувається! Я трималася молодцем! Я себе хвалила за те, що я дуже сильна!!! Я вийшла з програми з високо піднятою головою! Їхала додому, теж перебуваючи в прострації! Але це життя і ми повинні її проживати!!!

Нічого, що я вдома проплакала півночі, нічого, що я і зараз пишу цей пост, і моя Душа плаче! І я знаю точно, що і це все пройде!!

І будуть нові програми та нові інтерв'ю! І буде диво, як воно було в моєму житті завжди!!!

Люблю Вас, мої дорогі Передплатники! Всіх люблю, незалежно від того, любите ви мене чи ні! До зустрічі в ефірі на телеканалі "Інтер"!",- написала Повалій.

На фото Таїсія була в сукні з прозорим низом. Зірка стояла поруч з невідомим чоловіком у піджаку.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Ви сильна!!! Все налагодиться", " коли вийде передача?Ви так заінтригували.......чому плаче душа... вона повинна радіти!Нехай у Вашому житті буде тільки любов і щастя!!!", "Коли вийде передача?Ви так заінтригували.......чому плаче душа...вона повинна радіти!Нехай у Вашому житті буде тільки любов і щастя!!!".

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