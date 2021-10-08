Певица Таисия Повалий, которая живет и строит карьеру в России, рассказала украинцам об интервью, которое дала одному из отечественных телеканалов.

Как пишет Politeka.net, Таисия Повалий является успешной певицей, которая до недавнего времени жила и строила карьеру в России. Звезда активно ведет концертную деятельность, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами.

В новой публикации в Инстаграм Таисия рассказала, об интервью, которое дала телеканалу "Интер":

"Друзья мои! Вот и состоялась та встреча, которая когда-то уже должна была состояться! Отказать любимому телеканалу "Интер" в участии в программе «Поза очі» я не имела права и понимала, что говорить уже о том, о чем повторялось сотни раз за мою жизнь из программы в программу, уже никто не будет! Я понимала, что этот разговор когда-нибудь должен состояться, и этот момент пришёл!

Признаюсь честно, готовясь к программе, я долго обдумывала, как построить диалог, какие темы обходить стороной, мысленно готовила ответы на сложные вопросы! И я точно знала, что готова ответить на любой из них!

Но есть одна тема, которую я бы побоялась хоть когда- нибудь в жизни поднимать! И я совершенно не готовилась! Правда, я о ней постоянно думала и знала что когда-нибудь, не скоро…, я напишу большую книгу!

Но Вселенная подсказала правильный путь!

В день интервью я была как будто в прострации.

Я не могла ни о чем думать, кроме как о том, какой длины накрасить стрелку! И вот я в студии, всё как в другом мире происходит! Я держалась молодцом! Я себя хвалила за то, что Я ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ!!! Я вышла с программы с высоко поднятой головой! Ехала домой, тоже находясь в прострации! Но это Жизнь и Мы Должны ЕЕ ПРОЖИВАТЬ!!!

Ничего, что я дома проплакала полночи, ничего, что я и сейчас пишу этот пост, и моя Душа плачет! И я знаю точно, что и это все пройдёт!!

И будут Новые программы и Новые интервью! И будет Волшебство, как оно было в моей Жизни ВСЕГДА!!!

Люблю Вас, мои дорогие подписчики! Всех люблю, независимо от того, любите Вы меня или нет! До встречи в эфире на телеканале "Интер"!", - написала Повалий.

На фото Таисия была в платье с прозрачным низом. Звезда стояла рядом с неизвестным мужчиной в пиджаке.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Вы сильная!!! Все наладится", "Когда выйдет передача?Вы так заинтриговали.......почему плачет душа... она должна радоваться!Пусть в Вашей жизни будет только любовь и счастье!!!", "Когда выйдет передача?Вы так заинтриговали.......почему плачет душа...она должна радоваться!Пусть в Вашей жизни будет только любовь и счастье!!!".

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