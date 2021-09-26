Певица Таисия Повалий, которая поет и получает награды в России, скоро презентует клип на новую песню

Певица уже успела опубликовать у себя на страничке Instagram кадры со съемочного процесса, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте до конца)

«Съемки клипа на песню «Что с тобой? Как же я?», - говорится в сообщении.

Судя по кадрам, сами съемки проходили на крыше многоэтажного дома.

Исполнительница появилась в черном наряде и серебристых сапожках.

Вдали виднелся городской пейзаж и затянутое тучами небо.

Поклонники восхитились от увиденного, они оставили много теплых слов в адрес своей любимицы.

"Таечка! Вы Женщина-Стихия, Женщина-Огонь! 🔥🔥🔥🔥🔥 Молодая, стильная крутая девчонка! 👍 И непогода нипочём! Это настолько круто, что нет слов!",

"Таечка, мы, конечно, очень переживаем, видя вас на крыше, продуваемую всеми ветрами. Но зато кадры получились фантастические!!!! Это что-то нереальное! 🔥 И ваши эмоции! Бомба! ",

"Так радостно за Вас!!!!! Такая Вы клёвая здесь!!!!!! В хорошем смысле!!!!! Красивая!!! Стильная!!!! Какие тут годы!!!!! Молодость!!!! Драйв!!!!",

"Вау, шикарная локация, невероятная Таисия", - пишут в сети.

Напомним, что Повалий смутила видом, показав "новое" лицо крупным планом

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