Певица Таисия Повалий, которая поет и получает награды в России, скоро презентует клип на новую песню
Певица уже успела опубликовать у себя на страничке Instagram кадры со съемочного процесса, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте до конца)
«Съемки клипа на песню «Что с тобой? Как же я?», - говорится в сообщении.
Судя по кадрам, сами съемки проходили на крыше многоэтажного дома.
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Исполнительница появилась в черном наряде и серебристых сапожках.
Вдали виднелся городской пейзаж и затянутое тучами небо.
Поклонники восхитились от увиденного, они оставили много теплых слов в адрес своей любимицы.
"Таечка! Вы Женщина-Стихия, Женщина-Огонь! 🔥🔥🔥🔥🔥 Молодая, стильная крутая девчонка! 👍 И непогода нипочём! Это настолько круто, что нет слов!",
"Таечка, мы, конечно, очень переживаем, видя вас на крыше, продуваемую всеми ветрами. Но зато кадры получились фантастические!!!! Это что-то нереальное! 🔥 И ваши эмоции! Бомба! ",
"Так радостно за Вас!!!!! Такая Вы клёвая здесь!!!!!! В хорошем смысле!!!!! Красивая!!! Стильная!!!! Какие тут годы!!!!! Молодость!!!! Драйв!!!!",
"Вау, шикарная локация, невероятная Таисия", - пишут в сети.
Напомним, что Повалий смутила видом, показав "новое" лицо крупным планом
Как сообщала Politeka, хоромы Таисии Повалий в Киеве сняли с высоты птичьего полета
Также Politeka писала, что Повалий перед Днем Независимости внезапно решила напомнить, что она украинка