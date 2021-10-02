Певица Таисия Повалий, которая переехала жить в Россию, побывала на концерте известной российской артистки
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 56-летняя певица опубликовала отрывок с концерта Аниты Цой, на котором она побывала.
«Дорогие мои друзья! Вчера я окунулась в Волшебный Мир Удивительной Певицы, Композитора, Режиссера, Артистки - Великолепной Аниты Цой! Сказать, что мне понравилось - ничего не сказать! Я в огромнейшем Восторге от Мастерства Потрясающей Аниты и ее Шоу! Все Честно!», - поделилась своими впечатлениями Повалий.
По словам артистки, Анита Цой вдохновляет ее своим трудолюбием и смелостью.
Пугачева "подколола" известную певицу на посиделках с Галкиным и Вайкуле: "Тебе кислород никто не перекрывал?"
Виктор Павлик пригрозил молодой жене Кате разводом: "Придется вам терпеть"
Победитель "Голосу країни" и его беременная невеста не могут жить в подаренной квартире: "Умираю от боли"
"Тайную супругу" Винника, о которой он умалчивает, засняли в европейском ресторане: как выглядит и отдыхает Таюне
Предложение руки и сердца на "Танцях з зірками", что не показали по ТВ: "Пока у вас реклама..."
Поклонники Повалий в комментариях тоже пришли в восторг от увиденного.
«Огромный труд за красивым праздником!», «Красиво!!! А знаете, я всё вспоминаю масштабность декораций, света, медиа на вашем концерте в Кремле!», «Красота! Ждём с нетерпением ваш концерт, Таечка и очень надеемся, что будет скоро!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Повалий в коротеньком платье напомнила восковую фигуру после пластики: "Смотреть больно".
Как сообщала Politeka, Таисию Повалий разнесли за новую внешность: "Вы стали не похожей на себя...".
Также Politeka писала, что Повалий забралась на крышу многоэтажки ради нового видео: "Какие тут годы".