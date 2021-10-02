Певица Таисия Повалий, которая переехала жить в Россию, побывала на концерте известной российской артистки

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 56-летняя певица опубликовала отрывок с концерта Аниты Цой, на котором она побывала.

«Дорогие мои друзья! Вчера я окунулась в Волшебный Мир Удивительной Певицы, Композитора, Режиссера, Артистки - Великолепной Аниты Цой! Сказать, что мне понравилось - ничего не сказать! Я в огромнейшем Восторге от Мастерства Потрясающей Аниты и ее Шоу! Все Честно!», - поделилась своими впечатлениями Повалий.

По словам артистки, Анита Цой вдохновляет ее своим трудолюбием и смелостью.

Поклонники Повалий в комментариях тоже пришли в восторг от увиденного.

«Огромный труд за красивым праздником!», «Красиво!!! А знаете, я всё вспоминаю масштабность декораций, света, медиа на вашем концерте в Кремле!», «Красота! Ждём с нетерпением ваш концерт, Таечка и очень надеемся, что будет скоро!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Повалий в коротеньком платье напомнила восковую фигуру после пластики: "Смотреть больно".

Как сообщала Politeka, Таисию Повалий разнесли за новую внешность: "Вы стали не похожей на себя...".

Также Politeka писала, что Повалий забралась на крышу многоэтажки ради нового видео: "Какие тут годы".