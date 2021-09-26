Співачка Таїсія Повалій, яка співає і отримує нагороди в Росії, скоро презентує кліп на нову пісню

Співачка вже встигла опублікувати у себе на сторінці Instagram кадри зі знімального процесу, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте до кінця)

"Зйомки кліпу на пісню "Що з тобою? Як же я?» ,- йдеться в повідомленні.

Судячи з кадрів, самі зйомки проходили на даху багатоповерхового будинку.

Виконавиця з'явилася в чорному вбранні і сріблястих чобітках.

Вдалині виднівся міський пейзаж і затягнуте хмарами небо.

Шанувальники захопилися від побаченого, вони залишили багато теплих слів на адресу своєї улюблениці.

"Таечка! Ви Жінка-Стихія, Жінка-Вогонь! 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 Молода, стильна крута дівчина! 👍 І негода дарма! Це настільки круто, що немає слів!",

"Таечка, ми, звичайно, дуже переживаємо, Бачачи вас на даху, продувається всіма вітрами. Але зате кадри вийшли фантастичні!!!! Це щось нереальне! 🔥 І Ваші емоції! Бомба! ",

"Так радісно за Вас!!!!! Така ви кльова тут!!!!!! У хорошому сенсі!!!!! Красива!!! Стильна!!!! Які тут роки!!!!! Молодість!!!! Драйв!!!!",

"Вау, шикарна локація, неймовірна Таїсія", - пишуть у мережі.

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