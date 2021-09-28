Співачка Таїсія Повалій показала новий образ, здивувавши фанатів
Як пише Politeka.net, Таїсія Повалій є українською співачкою, яка будує кар'єру і живе в Росії. Зірка також активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де за нею стежать кілька сотень тисяч фанатів.
На новому фото Таїсія була в піджаку. Образ Повалій доповнила яскравим мейкапом, а волосся вирішила залишити розпущеним.
Фанати поставили 3 тисячі лайків і написали коментарі:
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"Таечка, карколомна красуня! Ви там акуратніше, а то ми не можемо відійти від вчорашнього відеоролика!!! Суцільне задоволення бачити і чути ваш голос!", "Ви безмежно незрівнянні. Таечка, моє захоплення Вами безмежно", "Моя улюблена дівчинка будь щаслива завжди такою красивою", " як же приємно, Таечка, бачити Вас в роботі!!!!!!! Ви така красива!!!!!!! Ви в такому творчому тонусі, що межі захоплення немає!!!!!!!!", "Тая, ви стали не схожою на себе...", "Це не Повалій".
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