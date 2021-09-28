Певица Таисия Повалий показала новый образ, удивив фанатов

Как пишет Politeka.net, Таисия Повалий является украинской певицей, которая строит карьеру и живет в России. Звезда также активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где за ней следят несколько сотен тысяч фанатов.

На новом фото Таисия была в пиджаке. Образ Повалий дополнила ярким мейкапом, а волосы решила оставить распущенными.

Фанаты поставили 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Таечка, сногсшибательная красотка! Вы там аккуратней, а то мы не можем отойти от вчерашнего видеоролика!!! Сплошное удовольствие видеть и слышать Ваш голос!", "Вы беспредельно бесподобны. Таечка, мое восхищение Вами безгранично", "Моя любимая девочка будь счастлива всегда такой красивой", "Как же приятно, Таечка, видеть Вас в работе!!!!!!! Вы такая красивая!!!!!!! Вы в таком творческом тонусе, что предела восхищению нет!!!!!!!!", "Тая, Вы стали не похожей на себя...", "Это не Повалий".

Напомним, Повалий в коротеньком платье напомнила восковую фигуру после пластики

Также Politeka сообщала, что "Беглянка" Повалий неожиданно спелась со Стасом Михайловым, смутив первыми кадрами

А еще Politeka сообщала, что 56-летняя Повалий в приталенном платье вызвала бурную реакцию Баскова и не только



