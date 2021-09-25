Известная певица Таисия Повалий на новом видео удивила внешним видом в компании коллеги

Обычно видео и фото вызывают бурную реакцию среди фанатов артистки, а также обычных пользователей. Как правило, под постами звезды всегда обсуждают ее внешний вид, который многих волнует.

Этот раз не был исключением. Засветившись в компании своего коллеги звезда привлекла внимание образом в коротеньком воздушном платье. Хотя Повалий и выбрала минимум макияжа, некоторую скованность в ее мимике пользователи все же заметили.

В кадре четко видно ее лицо, которое можно рассмотреть во всех деталях. Однако даже отсутствие яркой помады не скрывает того факта, что губы певицы “пережили” несколько уколов красоты.

« Осталось совсем чуть чуть и увидим новый клип!! Таечка!!!❤; Удачной съёмки! Таечка просто душечка. Ждём с нетерпением результаты Вашей работы ❤️; Ну вообще классно!!!Ждем клип🥰 Будем Вам признательны, если приоткроете завесу съёмок; Тая - как всегда прекрасна❤️; Смотреть больно...как восковые фигуры😢; звезды стареют одинаково это печально; все стареют, законы природы))».

Отметим, долгое время артистка проживает и выступает в России, и поэтому на нее ополчились в Украине, после начавшегося конфликта между странами. Однако Таисия Повалий часто навещает Родину.

В частности, в новом посте в Инстаграм недавно артистка рассказала, что летит в Украину. Тогда пользователи тоже обратили внимание на внешность артистки.

"Что-то надумали? Будем ждать", "Как лицо изуродовала", "Сначала не поняла, кто это вообще пока не прочитала комментарии. Что-то с ней не так", - написали пользователи сети.

Напомним, Повалий смутила видом, показав "новое" лицо крупным планом

Как сообщала Politeka, хоромы Таисии Повалий в Киеве сняли с высоты птичьего полета

Также Politeka писала, что Повалий перед Днем Независимости внезапно решила напомнить, что она украинка