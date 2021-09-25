Відома співачка Таїсія Повалій на новому відео здивувала зовнішнім виглядом в компанії колеги

Зазвичай відео і фото викликають бурхливу реакцію серед фанатів артистки, а також звичайних користувачів. Як правило, під постами зірки завжди обговорюють її зовнішній вигляд, який багатьох хвилює.

Цей раз не був винятком. Засвітившись в компанії свого колеги зірка привернула увагу образом в коротенькій повітряній сукні. Хоча Повалій і вибрала мінімум макіяжу, деяку скутість в її міміці користувачі все ж помітили.

У кадрі чітко видно її обличчя, яке можна розглянути у всіх деталях. Однак навіть відсутність яскравої помади не приховує того факту, що губи співачки "пережили" кілька уколів краси.

"Залишилося зовсім трохи і побачимо новий кліп!! Таечка!!!❤ ; Вдалої зйомки! Таечка просто душечка. Чекаємо з нетерпінням результати вашої роботи ❤️; Ну взагалі класно!!!Чекаємо кліп☺ будемо Вам вдячні, якщо відкриєте завісу зйомок; Тая - як завжди прекрасна❤️; дивитися боляче. ..як воскові фігури😢; зірки старіють однаково це сумно; всі старіють, закони природи))».

Відзначимо, довгий час артистка проживає і виступає в Росії, і тому на неї ополчилися в Україні, після конфлікту, що почався між країнами. Однак Таїсія Повалій часто відвідує Батьківщину.

Зокрема, в новому пості в Instagram нещодавно артистка розповіла, що летить в Україну. Тоді користувачі теж звернули увагу на зовнішність артистки.

"Щось надумали? Будемо чекати", "як обличчя знівечила", " спочатку не зрозуміла, хто це взагалі поки не прочитала коментарі. Щось з нею не так", - написали користувачі Мережі.

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