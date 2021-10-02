Співачка Таїсія Повалій, яка переїхала жити в Росію, побувала на концерті відомої російської артистки
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 56-річна співачка опублікувала уривок з концерту Аніти Цой, на якому вона побувала.
"Дорогі мої друзі! Вчора я поринула в чарівний світ дивовижної співачки, композитора, режисера, артистки - чудової Аніти Цой! Сказати, що мені сподобалося - нічого не сказати! Я у величезному захваті від майстерності приголомшливої Аніти і її Шоу! Все Чесно!",- поділилася своїми враженнями Повалій.
За словами артистки, Аніта Цой надихає її своєю працьовитістю і сміливістю.
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Шанувальники Повалій в коментарях теж прийшли в захват від побаченого.
"Величезна праця за красивим святом!", "Красиво!!! А знаєте, я все згадую масштабність декорацій, світла, медіа на вашому концерті в Кремлі!", "Краса! Чекаємо з нетерпінням ваш концерт, Таєчка і дуже сподіваємося, що буде скоро!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Повалій у коротенькій сукні нагадала воскову фігуру після пластики:"дивитися боляче".
Як повідомляла Politeka, Таїсію Повалій рознесли за нову зовнішність: "ви стали не схожою на себе...".
Також Politeka писала, що Повалій забралася на дах багатоповерхівки заради нового відео: "які тут роки".