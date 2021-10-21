Певица Анна Седокова, которая была в "золотом" составе группы "ВИА Гра", рассказала о своем непростом детстве, когда ее отец ушел из семьи.

Анна Седокова откровенно делится с поклонниками о своей жизни, сообщает Politeka.net. Звезда иногда обескураживает подробностями.

В этот раз в новом посте артистка рассказала о непростых отношениях с отцом, который ушел из семьи. По словам Анны, ей было всего шесть лет, когда произошел развод родителей. Последние делили имущество, а мать хитростью хотела вернуть бывшего. Женщина просила дочь плакать, и просить его вернуться.

После этого отца она видела два раза в жизни. Сначала мужчина через интернет попросил, чтобы мать Анны вернула ему камеру, а потом также решил узнать имена своих внуков. Далее незнакомец по телефону сообщил 22-летней Анне, что ее отец умер от сердечного приступа.

Далее звезда вспомнила, как к ней приставал отчим: "Приходил ночью из маминой комнаты ко мне. А я боялась подавать звук, ведь тогда мама проснется и тоже меня наругает".

Сейчас Анна признается, что скучает по отцу, и завидует тем, у кого он был.

"Так захотелось вас обнять 🙌 вы достойны лучшего", "Аня со стороны есть ощущение, что вы вините вашу маму больше всего. Но ведь она тоже пережила боль расставания", "К чему это, до такой степени не навидеть свою маму? Она дала вам жизнь и сейчас вы кайфуете встретив вашего мужчину, надо простить".

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