Певица Анна Седокова показала жаркое фото с новым мужем и заговорила о трудностях

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Анна Седокова, которая начинала свою карьеру в группе "ВИА Гра", недавно высказалась по поводу скандала с домогательствами Константина Меладзе. Артистка не стала прямо обвинять продюсера в неподобающих предложениях, однако намекнула, что атмосфера в коллективе была напряженной. Теперь в своем Instagram Аня опубликовала горячее фото с молодым мужем Янисом Тимма, а в подписи к нему рассказала о жизненных трудностях.

На новом снимке влюбленная пара запечатлена на отдыхе в Греции, они умостились возле бассейна и загорают на солнышке. Перед камерой Анна появилась в стильном красном купальнике-бикини, ее волосы влажные и распущенные, а на лице модные солнцезащитные очки. Рядом с ней пристроился муж Янис, он в темных плавках и с кепкой на голове.

В подписи к фотографии Седокова рассказала о трудностях: " Это был странный год. Год инсайтов, принятия себя, выводов, отрицания, сомнений в себе, предательства и принятия всего этого. Было сложно. Но мы не сдавались. И никогда не сдадимся. Потому что мы есть друг у друга. И видели цель. Вот эту цель. И совершенно недавно я вдруг четко поняла. Что цель - это не главное. Путь к цели, это настоящее. Я бы конечно попросила Небеса чуть меньше испытаний, пожалуйста. Но если будет по-другому, мы все равно будем крепко держать друг друга за руки. Все обязательно будет хорошо".

Напомним, что Ани Лорак после откровений о Меладзе засняли в объятиях седовласого красавца: "Моя...".

Как Politeka писала, что Никитюк вслед за Лорак и Поляковой сделала свое заявление о "домогательствах" Меладзе: "Хотелось бы, конечно...".

Также Politeka сообщала, что Мейхер публично осадила Полякову, скандал получил продолжение: "За Олю не буду распоряжаться, но...".