Колишня солістка популярної групи "ВІА Гра" Анна Седокова приголомшила одкровенням, прокоментувавши гучну ситуацію з продюсером Костянтином Меладзе

Так, нещодавно Ані Лорак розтрубила на весь медіа-простір про негідну поведінку 57-річного Меладзе. Як відомо, Лорак стала його підопічною в 2007 році. Однак, випустивши спільну пісню з його братом Валерієм, співпраця тривала недовго. Через роки Кароліна заявила, що Костянтин проявляв до неї наполегливу увагу та нібито робив непристойні пропозиції взамін на співпрацю. За словами співачки, вона ввічливо відмовилася, після чого продюсер заблокував її в телефоні.

У Мережі піднявся галас: багато артистів слідом за Лорак висловили свою думку. Наприклад, Оля Полякова підтримала Кароліну, а Анастасія Приходько, навпаки, встала на захист Меладзе.

Екс-ВІА Гра Анна Седокова також прокоментувала скандал. Зокрема, рік тому, в прямому ефірі з Поляковою в Instagram співачка згадала про те, що в колективі завжди панувала нездорова психологічна атмосфера.

"Хочу сказати, що Костя Меладзе весь час дуже жорстко маніпулював нами не тільки як артистками, але й як жінками... Була сильна психологічна маніпуляція, типу "хто стане моєю музою сьогодні", - зізналася Седокова.

Після заяви Лорак і скандалу, що розгорівся, Седокова не відхрестилася від своїх слів. І зараз заявила, що "все буде тільки голосніше". Про це йдеться в програмі "Зірковий шлях", передає Politeka.net.

"Мені здається, що скоро цей скандал буде ще голосніше. Я думаю, що з часом всі, хто в це був замішаний, все одно... Все стане голосніше... У будь-якому випадку, я бажаю всім дівчатам берегти себе і пам'ятати про свої цінності і завжди бути під захистом", - звернулася зірка до учасниць "ВІА Гри".

Думка користувачів в коментарях розділилася:

"Все одно правда спливе....👏не бійтеся Аня!"

"Спочатку працювала на нього стільки років, а тепер - він нас домагався. Значить, була згодна? А це вже не домагання, а співпраця називається"

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