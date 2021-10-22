Актер Ахтем Сеитаблаев развелся с супругой и рассказал в интервью "Зірковому шляху", почему долго молчал о расставании со звездной супругой.

Как пишет Politeka.net, Ахтем Сеитаблаев стал узнаваемым отечественным актером крымско-татарского происхождения. Знаменитость сыграл в десятках фильмов, а также стал продюсером множества работ. Ахтем был женат на продюсерке Иванне Дядюре, но пара разошлась после почти 10 лет брака, о чем рассказал Сеитаблаев в "Кофе с перцем" для "Зіркового шляху".

"Это довольно эмоциональный момент в жизни каждого человека. Непростой момент. Особенно, когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым, заканчивающиеся чувства, - рассказал Ахтем.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я думала, это его мама", "И этот туда же. Разочаровал", "Чем его развод отличается от разводов других людей?", "Удивительно, что ещё есть пары которые разводятся тихо,без скандала", "Закончились чувства .... Вы просто не умеете любить, поэтому они и "заканчиваются".

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